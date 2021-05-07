حريق ضخم بالقرب من محطة بوشهر النووية.. والدفاع المدني الإيراني يعجز عن السيطرة

اندلع حريق ضخم فجر السبت، عند مدخل مدينة بوشهر جنوب إيران، التي تضم محطة بوشهر النووية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وذكرت وكالة أنباء ” برنا” الحكومية أن حريقاً ضخما اندلع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بمدينة بوشهر.

وأضافت أن فرق الإطفاء لم تتمكن من السيطرة عليه، منوهة أن الحريق اندلع عند مدخل المدينة.

وتابعت: إنه نظرا لشدة الرياح واتجاهها، يبدو أن نطاق الحريق أوسع، وتمنع الجدران والأسوار الممتدة حول القصب فرق الإنقاذ ورشاشات الإطفاء من الاقتراب من المصدر الرئيسي للحريق.

ونوهت أن الشغل الشاغل لرجال الإطفاء هو مرور خط أنابيب الغاز الرئيسي في مدينة بوشهر من مسافة عدة أمتار من مركز الحريق.