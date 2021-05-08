توكلنا .. جواز عبور لـ #البحرين مع أول أيام العيد

يعتمد السعوديون في وجهتهم الخارجية نحو دولة البحرين على بياناتهم في تطبيق توكلنا وفقاً لما أعلنت عنه حكومة البحرين مؤخراً بالسماح للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛وذلك من خلال إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي.

ويعتبر تطبيق توكلنا جواز العبور للمواطنين السعوديين للبحرين بناء على الحالة الصحية الظاهرة في التطبيق ليواصل نجاحاته التي سجلها خلال جائحة كورونا على المستوى المحلي، وينطلق خارجياً بعد اعتماد دولة البحرين على التطبيقات المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أنه تم إطلاق تطبيق توكلنا في 3 مايو 2020 في نسخة تجريبية خصصت للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول، لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيًا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

وقد تم بعد ذلك الإطلاق الرسمي الذي شمل الأفراد والعمالة الوافدة بصرفِ النظر عن حالتهم النظامية.

كما يبلغ الآن عدد المشتركين في التطبيق أكثر من 20 مليون مشترك يستفيدون من العديد من الخدمات التي كان لها الأثر الكبير في نجاح جهود الدولة في إدارة جائحة كورونا.