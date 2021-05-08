الحوثي يظهر التواضع مع صاحب حمار.. وفيديو يكشف نهبه لسيارة مواطن

كشف مواطن يمني عن فضيحة جديدة لزعيم مليشيا الحوثي محمد علي الحوثي، من خلال مقطع فيديو أثبت فيه نهب القيادي الحوثي لسيارته.

وكان المواطن اليمني هيثم القيسي قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه الحوثي مع صاحب حمار، مدعيا التواضع مع اليمنيين.

وكتب القيسي على حسابه في تويتر قائلا :” محمد علي الحوثي نشر هذا الفيديو يريد يقول إنه متوضع.. أقسم بالله إن السيارة اللي ظهرت بالفيديو مع محمد علي الحوثي.. أقسم بالله إن السيارة هذي سيارتي نهبوها عليا بصنعاء وعندي ما يثبت للجميع”.

وأضاف القيسي: وعندي وثائق أنا مغترب 9 سنوات ومن خير المملكة اشتريت سيارة وخرجت بلادي وخيرات الحوثي نهبوا سيارتي.