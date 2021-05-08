“يويفا” يحيل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس للانضباط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه وافق على إجراءات إعادة ضم تسعة أندية مما يسمى بفرق الـ”سوبر ليغ”، بعدما أقرت أن المشروع كان خطأ، وسيحيل إلى هيئاته التأديبية ثلاثة فرق أخرى لم تقر بذلك وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وأوضح “يويفا” في بيان أن “الأندية التسعة تقر وتقبل أن مشروع “السوبر ليغ” كان خطأ وتعتذر للجماهير والاتحادات الوطنية والبطولات الوطنية والأندية الأوروبية الأخرى والاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وتابع: كما أقرت بأن المشروع لم يكن ليحظى بموافقة قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشار فيه إلى أنه امتثالاً لروح المصالحة ومن أجل صالح كرة القدم الأوروبية، قدمت تسعة من الأندية الـ12 المشاركة في ما يسمى بمشروع السوبر ليج للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعلان التزام يوضح موقفها بما ذلك التزامها بمسابقات أندية يويفا فضلاً عن مسابقات الأندية الوطنية.

وشمل قرار إعادة الدمج كل من آرسنال وميلانو وتشيلسي وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر.

وأكد “يويفا” أن الأندية التسعة ستقدم تبرعا بقيمة إجمالية 15 مليون يورو لصالح الأطفال والشباب وكرة القدم في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك بريطانيا.

وأكد البيان أن هذه الأندية سيتم خصم 5% من عائدات مشاركتها في المسابقات الأوروبية لمدة موسم واحد فقط، بينما سيواجه ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس إجراءات تأديبية.

ووافقت الأندية التسعة على خضوعها لغرامة بقيمة 100 مليون يورو إذا ما سعوا للمشاركة في منافسات غير مصرح بها، كما ستوقع عليهم غرامة بواقع 50 مليوناً إذا خالفوا أي التزام آخر تعهدوا به في ميثاق “بيان التزام النادي”.

واحتفظ اليويفا بحقه في اتخاذ ما يرى من إجراءات بحق الأندية الثلاثة التي لم تتخل بعد عن المشروع وأحالها لهيئاته التأديبية المعنية بالنظر في المسألة.