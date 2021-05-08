صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز المناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ والتي يبدأ العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً ، وهي :

مركز صحي العزيزية أ – مركز صحي شرق المحمدية- مركز صحي الصفيري.

ومركز صحي الذيبية – مركز الخالدية والفيصلية بالقيصومة – مركز صحي النظيم- مركز القلت – مركز صحي الصداوي – مركز صحي مناخ-مركز صحي السعيرة.

مركز صحي الحيراء – مركز صحي الخبيراء- مركز صحي معرج السوبان – مركز صحي أم عشر – مركز صحي أم قليب – مركز صحي سامودة – مركز صحي هجرة النايفية – مركز صحي درب الإبل.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المراكز المناوبة والتي تعمل على مدار 24 ساعة هي مركز صحي شرق الباطن ومركز صحي الرقعي.