الدوري_الإسباني: #برشلونة و #أتلتيكو في لقاء تحديد البطل

تتجه أنظارعشاق الساحرة المستديرة فى أنحاء العالم صوب ملعب كامب نو، اليوم السبت، لمتابعة قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني، بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويدخل برشلونة صاحب الأرض المباراة حاملاً شعار لا بديل عن الفوز، من أجل اعتلاء صدارة الدوري واستكمال مشواره نحو حصد اللقب، فيما يتطلع “الروخيبلانكوس” للانتصار على مضيفه الكاتالوني والعودة بالنقاط الثلاث من أجل مواصلة مشواره نحو التتويج باللقب وعدم التفريط به، خاصة أنه يتبقى على نهاية المسابقة 3 جولات.

ومن المنتظر أن تلعب مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد دوراً كبيراً فى تحديد هوية الأقرب لحسم لقب الدوري الإسباني، في ظل المنافسة بينهما ومعهما ريال مدريد، حيث أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه الأرجنتينى دييغو سيميوني، صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يحتل الملكي المركز الثاني برصيد 74 نقطة، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 74 نقطة أيضاً.

وتأكد غياب المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، بعدما اعترض على التحكيم بشكل غير لائق فى مباراة غرناطة الأخيرة، والتي خسرها “البلوغرانا” بنتيجة 1-2، ما دفع حكم اللقاء لطرده وإيقافه مباراتين، الأولى ضد فالنسيا والثانية أمام أتلتيكو مدريد.

ويـأمل “الروخيبلانكوس” في أن يحسم المباراة لصالحه كي يستمر في الاعتماد على نفسه من أجل الفوز بـ”الليغا” والحفاظ على صدارة يحتلها منذ 17 جولة، منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولم يسبق لأتلتيكو مدريد في عهد سيميوني أن فاز في كامب نو على برشلونة، وهو الأمر الذي يعيه المدرب الأرجنتيني الذي يواجه تحدياً كبيراً عندما يخوض مباراة اليوم.