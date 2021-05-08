اتحاد القدم يصدر إحصائية عن استفادة الأندية من المدرب الوطني خلال موسمين

أصدرت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم إحصائية عن أكثر الأندية السعودية استفادة من المدرب الوطني خلال موسمي 2019 – 2020 و2020 – 2021 وكذلك من حيث عدد المدربين الوطنيين والمدربين الأجانب العاملين في الأندية السعودية بجميع درجاتها السنية.

وجاء الاتفاق والقادسية كأكثر الأندية استفادة من المدرب الوطني خلال موسم 2020 – 2021 بـ 18 مدربًا لكل نادٍ، يليهما الهلال بـ 13 مدربًا ثم جدة “12 مدربًا”، ثم الشباب والنصر والوحدة بـ “11 مدربًا” لكل نادٍ، ثم أحد بـ 10 مدربين.

وفيما يتعلق بموسم 2019 – 2020 جاء كل من الاتفاق والشباب كأكثر الأندية استفادة من المدرب الوطني بـ 15 مدربًا لكل نادٍ، يليهما كل من القادسية والنصر بـ 9 مدربين لكل منهما، ثم جدة بـ 8 مدربين، ثم الهلال وأحد بـ 7 مدربين لكل منهما، والعدالة “5 مدربين” والوحدة “4 مدربين”.

واستعرض التقرير الرقمي مقارنة بين عدد المدربين الوطنيين العاملين في الموسمين المذكورين في كل من مراكز التدريب الإقليمية، أندية الدرجة الممتازة، المنتخبات الوطنية، أندية الدرجة الأولى، أندية الدرجة الثانية، وأندية الدرجة الثالثة.