السفارة السعودية في مدريد: تمديد قيود الدخول لإسبانيا

نبهت سفارة المملكة في إسبانيا، السبت، المواطنين الراغبين بالسفر إلى مملكة إسبانيا، بتمديد القيود المفروضة للدخول إليها.

وأوضحت السفارة في بيان، أن الحكومة الإسبانية أصدرت قراراً يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى الدولة في ظل الأوضاع الراهنة، مبينة أن القيود تشمل رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن، وذلك حتى 31 مايو 2021م.

وأبانت أن هذا القرار يستثني بعض الفئات التي سيتعين عليها الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى وتعبئة النموذج الخاص بوزارة الصحة الاسبانية على موقعها الإلكتروني.