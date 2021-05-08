مصر تجري فحصا عند الوصول للوافدين من دول ظهرت بها تحورات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم السبت عن إجراء فحص سريع عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات لفيروس كورونا، سواء من المصريين أو غير المصريين.

ولم يحدد البيان الدول التي سيخضع الوافدون منها لفحص الحمض النووي السريع (آي.دي ناو) والذي يستغرق 15 دقيقة.

وحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في مصر في زيادة مطّردة منذ أسابيع.

وسجلت مصر اليوم السبت 1125 حالة جديدة و65 وفاة.

وأوضحت وزارة السياحة في بيان اليوم السبت أن المطاعم والمقاهي الملحقة بالفنادق معفاة من قرار صدر في الآونة الأخيرة بإغلاق مثل هذه المنافذ إضافة إلى المحال والمراكز التجارية من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي كي لا يتأثر القطاع السياحي.