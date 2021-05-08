أمانة الشرقية تُلزم أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم باستقبال ذبيحتين فقط لكل فرد

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية، جميع أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم، باستقبال ذبيحتين فقط لكل فرد، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والتزاما بالبروتوكولات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أنه تم تخصيص موقع إلكتروني لأصحاب المطاعم ومطابخ الولائم بالدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالأمانة وتسجيل المفوض لمنحه الصلاحيات لكل مطعم أو مطبخ، مع التأكيد على إدخال كافة بيانات العملاء للطلبات بالبوابة الخاصة بالأمانة بعد التفويض، لافتا إلى أن جميع المدخلات مراقبة من قبل المراقبين بنطاق كل بلدية بالمنطقة.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة الرقابية لموسم عيد الفطر المبارك، بهدف تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التجمعات للأعداد سوى المسموح بها والالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، عبر خطة خاصة بالأغذية ومراكز التسويق والمطابخ والولائم والمستودعات الغذائية والمخابز الأوتوماتيكية وصالونات الحلاقة، من خلال تكثيف عمليات الرقابة لمنع الباعة الجائلين المخالفين على الطرق والأماكن غير المخصصة من البيع، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، تحقيقاً لسلامة أفراد المجتمع، عبر تسخير كافة إمكانياتها البشرية والآلية والفنية، لضمان حماية صحة كافة أفراد المجتمع، ومنع انتشار هذا الفيروس.