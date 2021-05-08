الغذاء والدواء تكشف حقيقة احتواء شراب الفاكهة على شكل بودرة على مواد كيميائية ضارة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه ‏لا صحة بأن شراب الفاكهة على شكل بودرة يحتوي على مواد كيميائية ضارة.

وأضافت أنه يتم التأكد من جميع المكونات في المادة وتقييم سلامتها. وتنصح ‎الغذاء والدواء بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية.