الغذاء والدواء تكشف حقيقة احتواء شراب الفاكهة على شكل بودرة على مواد كيميائية ضارة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة بأن شراب الفاكهة على شكل بودرة يحتوي على مواد كيميائية ضارة.
وأضافت أنه يتم التأكد من جميع المكونات في المادة وتقييم سلامتها. وتنصح الغذاء والدواء بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية.
لا صحة بأن شراب الفاكهة على شكل بودرة يحتوي على مواد كيميائية ضارة، حيث يتم التأكد من جميع المكونات في المادة وتقييم سلامتها. وتنصح #الغذاء_والدواء بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية. pic.twitter.com/vka1mgBBUw
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 8, 2021