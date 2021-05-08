برنامج تطوير الخريجين يستقبل طلبات الإلتحاق

‏يستقبل ‎برنامج تطوير الخريجين من ‎ صندوق لاستثمارات العامة؛ طلبات الالتحاق لحديثي التخرج ويفتح أمامهم المجال لبدء مسيرتهم المهنية بنجاح.

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين مبادرة تطوير عالمية المستوى، تهدف إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية لتتواكب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

وينظم صندوق الاستثمارات العامة هذا البرنامج بالشراكة بين أكاديمية صندوق الاستثمارات العامة وبعض الجامعات والمعاهد المعروفة على المستوى العالمي.

وأُطلق برنامج تطوير الخريجين لأول مرة سنة 2017، واستقبل 40 خريجاً سعودياً قبل أن يتوسع في استقبال 120 خريجاً في العام 2020. ويهدف البرنامج في هذا العام إلى زيادة عدد الخريجين إلى نحو 160 خريجاً..

ويعد برنامج تطوير الخريجين من الركائز الرئيسية لأكاديمية صندوق الاستثمارات العامة والتي تم تأسيسها في عام 2017م كأحد عناصر برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025م والذي شملت أهدافه على بناء قدرات رأس المال البشري.

تفاصيل البرنامج

مدة البرنامج عشرة أشهر تبدأ في سبتمبر 2021 وتنتهي في يوليو 2022. ويتضمن فصولاً دراسية للتعلم، وتدريباً مهنياً أثناء العمل، وإجراء اختبارات تقييمية منتظمة عبر عدة مسارات.

صُمم كل مسار بشكل يوفر للمرشحين الملتحقين مجموعة من المهارات التقنية والفنية اللازمة للانطلاق في مسيرة مهنية حافلة.

مسارات البرنامج هي كالتالي:

الاستثمار

الأمن السيبراني وتقنية المعلومات

إدارة الأعمال

المالية

المشاريع والاستشارات

السياسات العامة

المراجعة الداخلية

يجب أن يكون المتقدم والمتقدمة سعوديين حاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو دولية.

يستقبل البرنامج هذا العام نحو 160 خريجًا سعوديًا من جميع التخصصات والخلفيات الأكاديمية

يبدأ تلقي الطلبات في 1 ابريل 2021 وحتى 15 مايو 2021