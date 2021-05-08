“هذا ليس أمانا”.. مظاهرة في برلين ضد عنصرية الشرطة

خرج أكثر من ألف شخص إلى شوارع العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت للتظاهر ضد عنصرية قوات الشرطة، تحت شعار: “هذا ليس أمانا!”.

واحتشد المتظاهرون بالقرب من مقر الشرطة في منطقة تيمبلهوف مع شاحنات صوت ورايات ولافتات. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بنحو 1500 شخص، بينما تحدث المنظمون عن نحو 5 آلاف شخص.

وعُلقت ملصقات عليها عبارات مثل “ضد القمع وإرهاب الشرطة” و”ضد العنصرية في الإدارات الأمنية”.

وقالت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تم نشر حوالي 1300 ضابط شرطة لضبط المظاهرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم تقع حوادث خلال المظاهرة، وذكَّرَ المنظمون الحضور مرارا باتباع قواعد النظافة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.