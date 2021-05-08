السيسي يوجه رسالة حازمة أخرى بشأن سد النهضة

قال الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي إن التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار

و أكد الرئيس المصري أن بلاده حريصة على مشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

وقال السيسي إن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي وهناك ضرورة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحافظ على حقوق مصر المائية