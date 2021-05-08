مواجهات عنيفة.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تغلق المحال التجارية وتمنع نقل المصابين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على المتظاهرين الفلسطينيين، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشباب وقوات الاحتلال جنوب نابلس.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن إصابة العديدين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال بقنابل الغاز متظاهرين عند نقاط التماس شرقي قطاع غزة.

كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز في باب العامود بالقدس لتفريق الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في منطقة باب العامود، إضافة إلى قمع عدة وقفات لشباب فلسطينيين في الضفة الغربية.

وعلى صعيد المواجهات وإجراءات القمع قامت قوات الاحتلال بغلق المحال التجارية في البلدة القديمة في القدس.

كما قامت شرطة الاحتلال أيضا بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات في باب العامود.