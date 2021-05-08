الوزراء اليمني: لن ننسى وقوف المملكة الدائم إلى جانب اليمنيين في الأوقات الصعبة

أشاد مجلس الوزراء اليمني، بدعم المملكة العربية السعودية، ومواقفها المستمرة والثابتة في دعم اليمنيين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية.

وأكد المجلس في اجتماع له عبر تقنية الاتصال المرئي أن الشعب اليمني لن ينسى وقوف المملكة الدائم إلى جانب اليمنيين في الأوقات الصعبة، وإنقاذ بلدهم من براثن أعنف ميليشيا إجرامية وانقلابية حاقدة، بمشروعها المدعوم إيرانيا لتجريد اليمن من عروبتها وتحويلها إلى شوكة في خاصرة دول الخليج العربي لضرب استقرارها وأمنها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ) أن الحكومة اليمنية أكدت أنها وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ، ماضية في القيام بواجباتها ومسؤولياتها للحفاظ على الوفاق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتخفيف معاناة السكان واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وفي الاجتماع، قدم رئيس الوزراء، معين عبد الملك، إحاطة شاملة عن مستجدات الأوضاع في بلاده، منذ آخر اجتماع عقدته الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، ونتائج مشاوراته مع الرئيس عبدربه منصور هادي واللقاء بالمسؤولين في المملكة لمناقشة التطورات في اليمن والدعم المقدم لحكومتها.

كما ثمن وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي خلال الاجتماع، الدور المقدم من تحالف دعم الشرعية، في دعم معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مشروع إيران التخريبي في المنطقة وميليشيا الحوثي الإرهابية.