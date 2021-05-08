قطر تحدد معايير الإعفاء من الحجر الصحي للقادمين من المملكة وباقي دول مجلس التعاون

أعلنت وزارة الصحة العامة، عن معايير الإعفاء من متطلبات الحجر الصحي عند القدوم لدولة قطر بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعائلاتهم والمستقدمين الشخصيين لديهم ممن تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية فقد بدأ تطبيق المعايير المحددة اعتبارا من أمس الأول الجمعة، شريطة أن يكون اللقاح الذي تلقاه الأشخاص خارج دولة قطر من ضمن اللقاحات التي وافقت عليها وزارة الصحة القطرية.

وبناء على المعايير الجديدة فقد تقرر تطبيق الإجراءات الصحية التالية:

1-يُلزم المسافرون إلى دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وعائلاتهم والمستقدمين الشخصيين لديهم، بإجراء فحص فيروس كورونا بتقنية (PCR) قبل (72) ساعة من الوصول لدولة قطر، وذلك من مركز صحي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في البلد الذي يقدم منه المسافر.

2- يُعفى المسافرون الذين تلقوا التطعيم في بلدانهم باستخدام اللقاحات الموافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة في قطر من الحجر الصحي، شريطة استكمال (14) يوماً من تلقي الجرعة الثانية وتقديم بطاقة أو شهادة تطعيم رسمية تثبت ذلك.

3- يخضع المسافرون ممن لم يستوفوا شروط التطعيم، للحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة، وذلك على نفقتهم الخاصة لمدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ /اكتشف قطر/ قبل السفر إلى دولة قطر وستكون حالتهم الصحية على تطبيق /احتراز/ باللون الأصفر.

4- يخضع الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم والمصاحبين لوالديهم المستوفين لمعايير التطعيم لإجراءات الحجر الصحي الفندقي لمدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة بالفندق من خلال الموقع الإلكتروني لـ/اكتشف قطر/ قبل السفر لدولة قطر، ويمكن إعفاء أحد الوالدين من الحجر الصحي، على أن يتم حجر أحدهما مع الأطفال، وستكون الحالة الصحية للشخص على تطبيق /احتراز/ باللون الأصفر.

5- يجب على القادمين لدولة قطر تحميل وتفعيل تطبيق /احتراز/ على هواتفهم الشخصية باستخدام رقم جوال قطري عند الوصول إلى منافذ الدولة.

6- يخضع جميع من هم في الحجر الصحي الفندقي لبروتوكول الحجر الصحي ولا يُسمح لهم بالدخول أو التواجد في الأماكن العامة.