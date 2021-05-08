ازدواجية و متاجرة بالقضايا العربية.. وصلات رقص للمليشيا وتعاطي للقات بمساجد اليمن وشجب لانتهاك الأقصى

من غرائب وعجائب خداع مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، التي يسوقها للإعلام شجبه لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، بالرغم من تزامن ذلك مع انتهاكاته الغير مسبوقة للمساجد التي تتواجد في الأماكن التي تخضع لسيطرته.

الباحث والمحلل اليمني محمد جميح استنكر خداع الحوثي ، على حسابه في تويتر، قائلا :” الحوثيون الذين يرقصون ويتناولون القات في المساجد في اليمن يدينون الإسرائيليين الذي يهاجمون ويقتحمون المسجد الأقصى في فلسطين”.

وأضاف : يكذب من يرقص في مسجد عندما يدين من يقتحم مسجداً آخر. الإدانة-هنا-ليست من منطلق احترام المساجد، ولكن لغرض الكسب السياسي .. أرأيتم كم هي مضاعفة مأساة فلسطين؟”.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق انتهاك المليشيا للمساجد.

وعلق الإعلامي اليمني محمد الضبياني على مقطع الفيديو بالقول :” تعمد الحوثيون احتقار المساجد وفق عقيدة إمامية منحرفة، وسلوك دفين يؤكد اعتداءهم لقداسة بيوت الله وتحويلها لميدان للهو والرقص، وازدراءهم لمكانة المساجد وجعلها أداة لفكرهم الضال وأهدافهم الخبيثة.”

وجاءت رقصات مليشيا الحوثي داخل المساجد بعد قيامها بتعاطي القات في وقت سابق.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد نشر أيضا عدة صور للمليشيا وعلق عليها قائلا :” المساجد تحولت في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تدعي زورا وبهتانا أنها مسيرة قرآنية من دور للعبادة وقراءة القرآن إلى مجالس لتناول القات”.