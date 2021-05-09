إصابة امرأتين وطفلة في إطلاق نار بنيويورك

أصيبت امرأتان وطفلة في عامها الرابع بجروح في إطلاق نار وقع في ساحة “تايمز سكوير” في نيويورك، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الأمريكية، في حادث يعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن مستوى الجريمة في مدينة تستعدّ لدفع عجلة القطاع السياحي بعد طول توقّف.

وقال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ “إطلاق النار وقع في وضح النهار عند مفترق الطرق بين الجادّة السابعة والشارع 44”.

وأضاف أنّ المصابات الثلاث نقلن إلى مستشفى في مانهاتن وحياتهنّ ليست في خطر.

وقالت الشرطة إنّها لم تعتقل أيّ مشتبه به حتّى الآن، مشيرة إلى أنّ “التحقيق ما زال جارياً”.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول مكان الهجوم استمر ساعات عدّة.

ومساء امس السبت أعلن قائد شرطة نيويورك ديرموت شاي خلال مؤتمر صحافي عقده في موقع الهجوم، أنّ الجريحات الثلاث أصبن على ما يبدو عرضياً خلال شجار اندلع بين مجموعة من الرجال وأطلق أحدهم النار فأصاب المرأتين والطفلة.

وقال شاي إنّ الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات كان في عربة جرّ الأطفال حين أصيبت برصاصة في ساقها، مشيراً إلى أنّ الأسرة قصدت السوق لشراء ألعاب.

وندّد قائد الشرطة بنقص التشريعات اللازمة لمكافحة تزايد الأسلحة النارية غير القانونية في كبرى مدن الولايات المتّحدة، واعتقال أولئك الذين يعاودون ارتكاب المخالفة نفسها.