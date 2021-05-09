حطام #الصاروخ_الصيني يسقط في المحيط الهندي

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية نقلاً عن سلطات الفضاء في البلاد، أن بقايا حطام صاروخ أطلق كجزء من جهود الصين لبناء محطتها الفضائية الخاصة بها عادت اليوم الأحد، إلى الغلاف الجوي للأرض.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز، وهي صحيفة رسمية ناطقة باللغة الانجليزية، عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة في البلاد قوله: إن “بقايا حطام الصاروخ لونغ مارش 5 بي، دخلت الغلاف الجوي للأرض في الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش.

ووفقاً لتلفزيون الصين المركزي الرسمي، فإن بقايا الصاروخ الفضائي عادت للدخول إلى الغلاف الجوي فوق البحر المتوسط قبل أن تهبط في المحيط الهندي، في المياه الدولية قبالة جزر المالديف.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات قولها إن معظم الحطام احترق أثناء دخوله مرة أخرى للغلاف الجوي.

وحذر خبراء الفضاء من الخطر الناجم عن احتمال سقوط حطام جراء العودة غير المسيطر عليها للقسم الرئيسي من الصاروخ البالغ وزنه 20 طناً وطوله 30 متراً.

ونقل الصاروخ” لونغ مارش 5 بي” الوحدة المركزية “تيانهي” إلى الفضاء يوم الخميس الماضي، إيذاناً ببدء بناء محطة الفضاء الصينية.

يشار إلى أنه في مايو 2020، سقط حطام من صاروخ آخر من طراز لونغ مارش 5 بي على مناطق ريفية من ساحل العاج، مما تسبب في أضرار للعديد من المباني في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.