بيان مشترك: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس رداً على “يويفا”

أصدرت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بياناً رسمياً رداً على قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الذي اتخذ إجراءات تأديبية تجاه الأندية التسعة التي انسحبت من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد بياناً رسمياً للرد على قرارات الاتحاد الأوروبي جاء فيه: فيما يتعلق ببيان صدر يوم 7 مايو من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن الدوري الممتاز وموقف بنسبة 9 أندية تأسيسها نادي برشلونة ويوفنتوس ونادي ريال مدريد.

وأضاف البيان: تلقت أندية الدوري الممتاز، ولا تزال تتلقى، ضغوطاً وتهديدات وجرائم للتخلي عن المشروع ومسؤوليتها وحقها فى تقديم حلول لنظام كرة القدم البيئي من خلال مقترحات ملموسة ناتجة عن حوار بناء، هذا غير مقبول فى حال إصدار القانون والمحاكم بالفعل حكماً بشأن مشروع السوبر الأوروبى يأمر فيفا ويويفا بشكل قاطع بالامتناع أثناء معالجة الإجراءات القضائية.

بشكل مباشر أو من خلال الكيانات التابعة لهما عن اتخاذ أى إجراء قد يعاقب الأندية المؤسسة أو يتعارض مع ذلك، الدوري الممتاز، وبالتالى الاعتراف بظهور القانون الجيد للمبادرة المذكورة.