أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن

قدمت صحة حفر الباطن خدمة الطب المنزلي لـ6,703 مستفيداً خلال شهر إبريل لعام 2021م.

وبلغ إجمالي الزيارات المنزلية 4,869 زيارة فيما بلغ عدد المطعمين وذويهم ضد فيروس كورونا في منازلهم 1225 مستفيداً.

وتخطى العدد الكلي للمرضى المسجلين بالخدمة 609 مريض بمشاركة 8 فرق طبية متعدد التخصصات تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمحتاجين للرعاية النفسية ومرضى السكري والتقرحات السريرية والجروح ومحتاجي التغذية الأنبوبية ومرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية.

كما يقدم برنامج الطب المنزلي مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية والعلاجية والوقائية والتأهيلية والاجتماعية.

وتسعى صحة حفر الباطن على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة.