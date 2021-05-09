سامسونج تطلق مجموعة جديدة من الهواتف الذكية.. تعرف على الموديلات وموعد طرحها

كشفت مصادر ، اليوم الأحد، عن دراسة شركة سامسونج للإلكترونيات لإطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة قبل نهاية العام الجاري.. تعرف على الموديلات الجديدة وموعد طرحها

و تتطلع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن سامسونج، أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، تجري محادثات مع شركات الاتصالات المحلية بشأن إطلاق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية، بما في ذلك جلاكسي إس 21 إف إي، وجالاكسي زي فولد3، وجالاكسي زي فليب3 ، في أواخر أغسطس/آب القادم.

إذا تم التأكيد، سيتم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في وقت مبكر عن المعتاد.

وأفاد مطلعون على الصناعة بأن الإطلاق المبكر للهواتف الذكية الجديدة يهدف إلى سد الفجوة في إطلاق سلسلة جالاكسي نوت تابلت التي يتم إصدارها في أغسطس/آب من كل عام.

وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق إن سامسونج استحوذت على 22% من المبيعات العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري 2021.

وبحسب بيانات كاناليس، فإن سامسونج شحنت 76.5 مليون هاتف ذكي في الربع الأول.

وقفزت أرباح الشركة الفصلية في قطاع الهواتف المحمولة بنسبة 66% بفضل مبيعات قوية لفئتها المتميزة من الهواتف الذكية جلاكسي إس 21.