الجيش اليمني يستدرج مجموعة من مليشيات الحوثي في الجوف

استدرجت قوات الجيش اليمني مجموعة من عناصر المليشيا في جبهة الجدافر، جنوب شرق محافظة الجوف، قبل أن تباغتها بهجوم أسفر عن مقتل وجرح العشرات بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وفي غضون ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية، استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات شرق مدينة الحزم، في المحافظة ذاتها، وكبّدتها خسائر في العديد والعتاد.

وكان الجيش أعلن قبل أيام تحرير عدد من المواقع الجديدة بإسناد من طيران التحالف في جبهات الجوف وتعز ومأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في حينه إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف حررت مواقع جديدةً شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً.

يذكر أن الميليشيات الحوثية كانت نفذت العديد من الانتهاكات في المحافظة، بحسب ما أفاد تقرير صدر الضهر المضي عن لجنة الحقوق والإعلام في الجوف، حيث تراوحت الانتهاكات المرصودة بين قتل واعتداءات وتعذيب واعتقالات ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد لأطفال من المدارس ونزوح وتشريد للمدنيين.