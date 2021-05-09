أمانة العاصمة المقدسة تصادر 651 كغم من الخضروات مجهولة المصدر

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية التي أسفرت عن مصادرة 651 كغم من الخضار والفواكه تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

من جانب آخر ضبطت بلدية الشرائع الفرعية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالف للاشتراطات البلدية داخل حي سكني حيث جرى إغلاق الموقع وجاري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدَّت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد “940”.