ادعى سرقة السيارة.. ضبط قائد المركبة المتسبب في حادث التصادم بالرياض

أعلن مرور منطقة الرياض، اليوم الأحد، ضبط قائد المركبة المتسبب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت 27 رمضان.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائد المركبة هرب من موقع الحادث، وقدم بلاغاً ادعى خلاله سرقة السيارة.

واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله وأنه هو من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، سيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.