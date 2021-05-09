ارتفاع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 16.9 مليار ريال

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 16.95 مليار ريال خلال شهر مارس 2021 بزيادة قدرها 56% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ومقارنة بشهر فبراير 2021، ارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 3.2 مليار ريال

واستحوذ التمويل المقدم لـ”الفلل السكنية” على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مارس الماضي بقيمة 13.68 مليار ريال وبنسبة 81%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ2.57 مليار ريال ثم الأراضي بـ697 مليون ريال

ووفقا للبيانات الصادرة عن “ساما”، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر مارس 2021 نحو 31.8 ألف عقد، بزيادة قدرها 38% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر مارس الماضي 515 مليون ريال بارتفاع قدره 58% مقارنة بشهر مارس 2020.