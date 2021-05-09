فلكية جدة: نظرة الوداع لقمر رمضان فجر الاثنين

قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه يتم رصد هلال نهاية شهر رمضان الفضيل بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين 28 رمضان 1442 الموافق 10 مايو 2020 بفترة قصيرة.

وأوضح أن القمر سيكون مضاء قرصة بنسبة (2.8%) وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهي النظرة الأخيرة له قبل وصوله منزلة الإقتران يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 الموافق 11 مايو 2021 عند الساعة 09:59 مساءً ( 06:59 مساءً بتوقيت غرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

و”يغرب القمر من أفق مكة المكرمة يوم الثلاثاء (يوم التحري) قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس عند الساعة 06:39 مساءً (03:39 مساءً بتوقيت غرينتش) وبعد 12 دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة 06:51 مساءً ( 03:51 مساء ً بتوقيت غرينتش) وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة لعدم وجوده فوق الأفق هذه الليلة”. بحسب أبوزاهرة.

ويتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزله (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة في اليوم التالي.

وفي مساء يوم الأربعاء 30 رمضان 1442 الموافق 12 مايو 2021 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:52 مساءً (03:52 مساءً بتوقيت غرينتش) ، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (08) درجات واضاءته (0.6 %).

وسيغرب عند الساعة 07:30 مساءً (04:30 مساءً بتوقيت غرينتش) ، بعد (38 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

يذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية بقية السماء.