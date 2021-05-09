تعديل بروتوكولات صالونات التجميل ومحلات الحلاقة: حجز مسبق ومنع المرافقين والانتظار #عاجل

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الأحد) تعديل البروتوكولات الاحترازية لصالونات التجميل، والتي جاءت كالتالي:
- يجب تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل فرد والاخر بوضع علامات على مقاعد الانتظار.
- يجب على العاملات غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.
- يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
- الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل.
- يجب منع دخول المرافقين
- يجب منع التجميل للأطفال دون سن السبعة أعوام خلال الأوضاع الراهنة.
- يجب إلزام محل صالونات التجميل بأخذ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي
- يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات الاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.
- يجب عدم ارتداء الاكسسوارات والمجوهرات عند الذهاب للصالونات
- يجب على العاملات اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى كما يلي:
- الكمامة: يجب على العاملة ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على العملاء ارتداء الكمامة قدر الإمكان اثناء تلقي الخدمات.
- القفازات: يجب أن يرتدين العاملات القفازات عند خدمة العملاء ويجب تغيير القفازات بعد كل عميلة
- رداء القص: يجب أن تلف كل عميلة بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميلة. ذات الاستخدام الواحد
- شريط الرقبة: يجب على العاملات في الصالونات استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميلة عند قص الشعر ذات الاستخدام الواحد
- يجب التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميلة مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، وتوفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.
- يجب استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميلة مثل المشط والأمواس وغيرها.
- في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميلة تلزم العاملة بلبس كمامة، ووضع منشفة نظيفة على وجه العميلة لحماية فمها وأنفها وعينها. ويجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفات الذين يقدمن الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.
- يجب تقديم الخدمة للعميلة من قبل عاملة واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عاملة.
- يسمح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية كغطاء الوجه أو نظارة الحماية والكمامة القماشية أو الطبية والرداء البلاستيكي (السترة).
- يسمح بتقديم خدمات المساج واتباع الارشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج.
إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقة وصالونات التجميل
- يجب تنظيف وتطهير الصالونات جيدًا قبل إعادة فتحها.
- يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الارشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.
- يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين وبمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء
- يجب غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر. كما يجب مراعاة الوقت المطلوب للتطهير والذي عادة يكون مكتوب على ملصق المطهر
- استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط وعدم استخدام المناشف والشراشف القابلة للغسل.
- استخدام مطهرات مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحتوي على نسبة ٦٠-٨٠ ٪ من الكحول.
- عدم مشاركة الأدوات العمل بين الموظفين.
- توزيع مطهرات الأيدي في أماكن بارزة مثل، المدخل، منطقة الاستقبال، محطات العمل، دورات المياه وغيرها.
- يجب وجود سجل يوضح أوقات التنظيف والتطهير للأسطح البيئية بما فيها دورات المياه.
- يجب الحرص على ضمان بيئة صحية آمنة لمنطقة الاستقبال ومحطات العمل وذلك باتباع الإرشادات التالية:
- منطقة الاستقبال والانتظار
- تشجيع الدفع الالكتروني واستخدام قنوات الدفع الالكترونية وتجنب التعامل مع العملات الورقية في الوقت الحالي قدر المستطاع، أو يجب غسل الأيدي أو تطهيرها بعد كل معاملة مع العملات الورقية.
- يجب على الموظفات غسل أيديهن بشكل متكرر او تعقيمها بعد استخدام الهواتف أو أجهزة المحاسبة.
- إزالة جميع العناصر غير الضرورية مثل المجلات ومواد القراءة وغيرها التي يلمسها العملاء بشكل متكرر.
- بخصوص الأسطح الغير صلبة والنافذة (مثل الستائر أو السجاد) يتم تنظيفها وغسلها بشكل دوري وتطهيرها بالمنتج المناسب والمعتمد و يجب التخلص منها في الأماكن التي يكثر التردد عليها مثل منطقة الاستقبال والانتظار.
- يجب إعادة ترتيب مكان الكراسي لتحسين التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف على الأقل. او وضع حاجز فعال
- محطات العمل
- يجب تطهير كراسي الصالونات بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر يحتوي على ٦٠ -٨٠ من المواد الكحولية، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد في عملية التنظيف والتطهير.
- يمكن أن يؤدي استخدام المطهرات القوية إلى تلف كرسي الجلد، ولا يمكن تطهير الكراسي القماشية كذلك، لذا يجب استخدام غطاء بلاستيكي ذات الاستخدام الواحد
- عدم مشاركة الأدوات العمل بين الموظفات.
- تنظيف وتطهير جميع الأوعية والخراطيم وفوهات الرش وأدوات تصفيف وتجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، أو العناية بالأظافر والبشرة، ومسند الذراع.
- تنظيف وتطهير جميع الأدوات التي يمكن إعادة استخدامها وتخزينها في وعاء مغلق ومحكم.
- يجب تنظيف وتطهير جميع الأجهزة والأغطية والمقصات وواقي المقصات وبنس الشعر وبكرات الشعر والأمشاط والفرش وعربات الأدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العملاء.
- التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات والشمع والمقشرات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها.
- يجب التخلص من جميع الأدوات ذات الاستخدام الفردي مثل المحارم الورقية وأدوات العناية بالأظافر كالمبرد مما تم استخدامه مسبقاً.
- يجب التخلص من أي منتج قد يكون ملوث بسبب الاستخدام الغير الأمثل للطرق الصحية الواجب اتباعها واستبداله بمنتج جديد.
- تنظيف وتطهير جميع سلال الشراشف وحاوية القمامة واستخدام الحاويات التي يمكن إغلاقها واستخدامها مع بطانات يمكن إزالتها والتخلص منها.
- الحرص على التباعد بمسافة متر ونصف بين محطات العمل مثل كراسي القص أو المكياج المستخدمة للتزيين النسائي او وضع حاجز فعال.
مراقبة الأعراض
- عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).
- تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.
- قياس درجة الحرارة لجميع العاملات يومياً قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.
- قياس درجة الحرارة للعاملات وسؤالهم عن الأعراض التنفسية قبل السماح لهم بدخول المحل.
- عدم تمكين أي شخص من العاملات، في حال كان لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.
- منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل.
- في حال وجود سكن للعاملات، فيجب تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من العاملات مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-١٩)
الإبلاغ
- مع استمرار إجراءات الفرز والعزل وفق البروتوكولات المعتمدة يتم استخدام تطبيق (توكلنا) للتأكد من الحالة الصحية للأفراد فيما يخص مرض كوفيد-19، و يتم منع تواجد أي شخص حالته إيجابية، أو مخالط لحالة إيجابية حسب ما هو مبين في التطبيق.
- يتم تمكين الموظف من العودة إلى العمل بعد تعافيه والتحقق من ذلك عن طريق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا.
- الإبلاغ عن الحالات التي تظهر بين العاملات ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) ويشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-١٩ ويجب منعهم من دخول المنشأة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.
- في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب عمل ما يلي:
- التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة أو الاتصال على الرقم 937.
- التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم.
- تطهير الأماكن التي كان يتواجد فيه المريض.
- يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.
التوعية
- وضع لافتات عند مدخل المحل لمطالبة العملاء بعدم دخول المكان إذا كانت لديهم أعراض تنفسية شبيهة بأعراض كوفيد-١٩.
- يجب أن يتم توعية العاملات عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب للعمل في حال ظهور أي اعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.
- توعية العاملات بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم ٩٣٧ واتباع إرشادات العزل المنزلي.
- يجب نشر المنشورات التوعوية في أماكن بارزة. ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي:
- طرق انتشار المرض والوقاية منه.
- التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.
- اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).
- التنبيه المستمر بأهمية الالتزام بإتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء.
- يجب وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.