“الجمارك” تكشف حقيقة فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءا من منتصف مايو

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة، مساء اليوم، حقيقة فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءا من منتصف مايو.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: ” تُعفى الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر من الرسوم الجمركية بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال، كما يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة”.

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد المتابعين جاء فيه: “تم تداول أنه اعتبارا من ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق 2021/5/17 اي شخص يحضر معه هدايا أو بضاعة من خارج المملكة لابد أن يدفع رسوم جمركية وضريبة”.

ووضعت الهيئة قائمة “التعرفة الجمركية المتكاملة” لمعرفة الرسوم الجمركية والإجراءات للسلع المستوردة.

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