الحكومة اليمنية تكشف تفاصيل مثيرة عن  شحنة الأسلحة التي ضبطتها القوات الأمريكية

لا تزال الأحداث في اليمن تؤكد أن إيران في دعمها لمليشيا الحوثي المتمردة، هي السبب في استمرار معاناة الشعب اليمني.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني كشف تفاصيل جديدة عن شحنة الأسلحة التي تم ضبطها أمس في بحر العرب على يد قوات البحرية الأمريكية.

وأضاف الإرياني في سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر :” شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب، تشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها إيران وكانت في طريقها لمليشيا الحوثي، مضيفا أن هذا تأكيد على استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية”.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة من الصواريخ والطائرات المسيرات، مستخدما شبكات تهريب متخصصة، ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

و طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.