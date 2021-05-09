الحوثي يرصد نصف مليار ريال لتشجير مقابر المليشيا ..  و20 مليون يمني تحت خط الفقر

تمارس مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن وسائل قمع ونهب جديدة لأموال الشعب اليمني، حيث تقوم بجمع الأموال من اليمنيين، وصرفها على عناصر المليشيا.

آخر وسائل الحوثي وصور النهب التي تقوم بها المليشيا، هو ما رصدته لمقابر قتلى الحوثي في صنعاء.

الإعلامي اليمني محمد الضبياني كشف عن الصورة الجديدة لمليشيا الحوثي بصنعاء قائلا :” الأحياء يتضورون جوعا.. وإيرادات الزكاة يتم تصريفها لاستحداث مقابر جديدة لقتلى الحوثيون وتشجيرها”.

وأضاف أنه في بداية أبريل اعتمدت هيئة الزكاة نصف مليار لاستحداث مقبرة بسعوان صنعاء، منوها أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أكثرمن20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، إضافة إلى أن 5 ملايين على بُعد خطوة من المجاعة.