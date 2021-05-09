حذاء ذكي لفاقدي البصر .. طالع كيف يقودهم بطريقة مدهشة

أعلنت شركة نمساوية عن أول نسخة من حذاء ذكي يحتوي على أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لمساعدة فاقدي البصر ومن يعانون من ضعف في الرؤية.

و يستطيع الحذاء الجديد الذي أطلقت عليه الشركة اسم “إنومايك” اكتشاف العوائق والعقبات بمدى يصل إلى أربعة أمتار، ويهدف أن يكون أداة بديلة لعصا المشي التي مضى عليها عقود من الزمن.

ويعتمد الطراز المتاح حاليا على أجهزة استشعار لاكتشاف العوائق وتحذير مرتديها من خلال الاهتزاز وتنبيه صوتي على هاتف ذكي متصل بالبلوتوث.

وفي هذا الإطار، قال ماركوس رافر مدير الشركة التي صممت الحذاء إن “أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية على مقدمة الحذاء تكتشف العوائق حتى أربعة أمتار. ثم تقوم بتحذير مرتديها بالاهتزاز أو بالإشارات الصوتية، الأمر الذي يعمل بشكل جيد للغاية، وهو بالفعل يقدّم مساعدة كبيرة لهم”. كاشفا أن الشركة تقوم حاليا بتطوير الحذاء لإصدار نسخة أكثر تقدمًا يتضمن كاميرا مرتبطة بتقنيات الذكاء الصناعي، وذلك لمعرفة طبيعة العوائق والعقبات وليس اكتشافها فقط.

يذكر ان النسخة الحالية من الحذاء متاحة للبيع وهي مقاومة للماء وبسعر 3850 دولارا.