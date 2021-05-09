التعليم: 4.7 ملايين مشارك في “مسابقة #مدرستي_تُبرمج .. وهذا موعد إعلان النتائج

شهدت مسابقة “مدرستي تُبرمج” مشاركة (4,766,205) متسابقين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم؛ وأفراد المجتمع منذ انطلاقتها في بداية شهر شعبان الماضي وحتى نهاية المرحلة الأولى في 17 رمضان.

وانتهت المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة 3.6 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 24 ألف مدرسة، بالإضافة إلى 360 ألف معلم ومعلمة، و40 ألف إداري، ومشاركة مجتمعية من أولياء الأمور وأفراد المجتمع تجاوزت 800 ألف مشاركة، كما بلغ عدد مرات الدخول على الموقع والتطبيق الخاص بالمسابقة أكثر من 11 مليوناً.

وتُقام المسابقة برعاية معالي وزير التعليم؛ بهدف تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة المهارات الرقمية للطلبة، ونشر ثقافة البرمجة والابتكار في المجتمع وبين منسوبي التعليم، وتأهيلهم للمسابقات الدولية، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية.

وسيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من المسابقة في شهر شوال، وفق دليل لمعايير منح الجوائز لإدارات التعليم والمدارس، وضوابط ترشيح المعلمين والمعلمات للجوائز، وكذلك معايير منح شهادات لتكريم جميع المشاركين من المعلمين والمعلمات وفق ضوابط محددة.