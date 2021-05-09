بيع قميص أسطورة السلة مايكل جوردان بأكثر من مليون دولار

حقق القميص الوحيد المعروف لأسطورة كرة السلة مايكل جوردان بموسم 1982 – 1983 مع نورث كارولاينا، حين اختير لاعب العام في دوري الجامعات الأميركي 1.3 مليون دولار في دار «هريتيدغ» للمزادات.

وحطم سعر القميص الرقم القياسي السابق عند بيع قميص لجوردان خاض به مباراة مع شيكاغو بولز بموسم 1986 – 1987 مقابل 480 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدار المزادات نفسها.

ودخل جوردان، بطل دوري كرة السلة للمحترفين ست مرات مع شيكاغو بولز في التسعينات، قاعة مشاهير كرة السلة ويملك فريق تشارلوت هورنتس.