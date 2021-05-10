في مسابقة “مدرستي تبرمج”.. مدارس الهيئة الملكية بينبع تحقق المراكز الأولى 

حققت مدارس الهيئة الملكية بينبع المراكز الأولى في المسابقة الوطنية الرقمية “مدرستي تبرمج” المسابقة الوطنية التي أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وحصدت مدرسة ابن الخطيب المتوسطة ومدرسة الكندي الابتدائية ومدرسة النووي الابتدائية المراكز الأولى في المسابقة.

وتهدف المسابقة الوطنية الرقمية “مدرستي تبرمج” إلى تعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية وتطوير مهارات الطلاب البرمجية بما يحقق نجاحهم و يؤهلهم للدخول في المنظومة المعرفية العالمية والمنافسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 بترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية والاقتصاد المعرفي المزدهر.