عاجل .. عودة التعليم حضوريًا ووزير التعليم يشكّل لجنة لإعداد تصوّر عن فئات الطلبة المستهدفة بالعودة وسيناريوهات الحضور #عودة_الدراسة_حضوريا

صدرت موافقة المقام السامي بالموافقة على عودة التعليم حضوريًا على المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة وفق ماتتفق عليه وزارتي التعليم والصحة.

وبناء على موافقة المقام السامي صدر قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة لاعداد تصور عام لعودة التعليم حضورية (التعليم العام، والجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برئاسة معالي النائب وعضوية عدد من المعنيين .

وتكون مهام اللجنة التحقق من جميع التنظيمات والترتيبات اللازمة لعودة التعليم حضوريا على

المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب التقني والمهني قبل

بداية العام الدراسي.

كما تضمنت مهام اللجنة مناقشة وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة للحضور، والخروج بتصور واضح حيال ذلك لجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي.

كما تقوم بتحديد سيناريوهات العودة الحضورية والأدلة اللازمة للعودة بما في ذلك عدم

شمول الحضور لكل الطلبة.

و ترفع اللجنة بتوصياتها ومرئياتها خلال خمسة أيام من تاريخه، ليتم

التوجيه حيال التنسيق على ضوء ذلك مع وزارة الصحة فيما يخص الفئات

المستهدفة