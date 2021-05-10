تلبية لدعوة من خادم الحرمين.. أمير #قطر يصل جدة اليوم

يصل إلى مدينة جدة في وقت لاحق من اليوم الاثنين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة إلى المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض لوكالة الأنباء الألمانية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيكون في مقدمة مستقبلي أمير قطر على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 26 من الشهر الماضي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله الذي سلمه دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

وأضاف المصدر أن الجانبين السعودي والقطري سيعقدان قمة ثنائية يناقشان خلالها الوضع في منطقة الخليج في ضوء مستجدات المحادثات الدولية مع طهران بشأن الملف النووي الإيراني وجهود البلدين على صعيد مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى ومنطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” إضافة إلى الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في عملية السلام الأفغانية.

كما سيبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما.