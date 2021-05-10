البيت الأبيض: تجاوزنا المرحلة الأصعب من #كورونا

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض أمس الأحد إن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول الملايين على اللقاح بحلول 4 يوليو وأن البلاد اجتازت مرحلة حرجة من الجائحة.

ونقلت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”، عن منسق الاستجابة لجائحة كورونا في البيت الأبيض جيف زيتس، أن “الرئيس قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يريد حصول 70 % من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل بحلول يوم الاستقلال في 4 يوليو وحتى الآن طُعّم حوالي 58% من البالغين”.

وتابع في برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة سي إن إن: “أود أن أقول إننا بدأنا في التحسن”، “لا يزال الطريق أمامنا، والذي سيشمل تسهيل حصول الناس على اللقاح، والتأكد من أن الناس يبنون ثقتهم”.

كما بدا أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي تحدث أيضاً أمس، متفائلًا أيضاً بمستقبل البلاد.