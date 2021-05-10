ارتفاع أسعار النفط بحوالي 1%.. و”برنت” عند 69 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعدما أدى هجوم إلكتروني إلى إغلاق خط أنابيب رئيسي في الولايات المتحدة.

ووقعت الشركة المشغلة لأكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة “كولونيال بايبلاين” colonial Pipeline ضحية لهجوم إلكتروني الجمعة، مما أدى إلى إغلاق كافة خطوط الأنابيب مؤقتًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.07% أو بقيمة 73 سنتًا إلى 69.01 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو 0.9% أو 64 سنتًا عند 65.54 دولار للبرميل، بعدما قفزت بأكثر من 2% الأسبوع الماضي.