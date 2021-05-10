توقيف 138 مواطن ومقيم بتهم فساد خلال رمضان

في رسائل نصية للتوعيها أرسلتها هيئة مكافحة الفساد، أوضحت أنه تم توقيف 138 مواطن ومقيم بتهم فساد من خلال عمل 1733 جولة رقابية، والتجقيق مع 588 متهم في قضايا إدارية وجنائية خلال شهر رمضان.

وأوضحت الهيئة، أن المتهمين منهم موظفين من وزارات “الدفاع ،الداخلية ، الحرس الوطني ، الصحة ، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم ، النقل ، الإعلام ، الموارد البشرية ، الرياضة” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم “الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير” وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإجالتهن للقضاء