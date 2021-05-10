هيئة الرياض: تكثيف التمركز في الأسواق والمجمعات التجارية

أكد فضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات على رؤساء الهيئات والمراكز التابعة للفرع بضرورة تكثيف التمركز في الأسواق والمجمعات التجارية حسب الخطط الميدانية المعتمدة خلال ليالي العشر وإجازة عيد الفطر مع وصية الأعضاء باحتساب الأجر في ذلك خاصة في هذه الليالي المباركة مع ضرورة تطبيق المرحلة الرابعة من خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني واتخاذ الإجراءات الاحترازية وفق التعاميم المبلغة من ديوان الرئاسة العامة ومن الجهات ذات العلاقة.

ولفت الشبانات في لقائه مع مسؤولي الفرع إلى استمرار الفرع في تفعيل البرامج التوعوية والوقائية من خلال الحملة التوعوية (رب اجعل هذا البلد آمناً ) المنوهة بأمن الوطن وتعزيز الانتماء والمواطنة.

مشيدا بتوجيهات ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند للرفع من مستوى الأداء الميداني والتوعوي والوقائي لخدمة الدين والوطن.