السعودية تتصدر قائمة “فوربس” لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، التي تتضمن عددًا من أبرز الشركات العائلية في الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان أصدرته، اليوم الاثنين، هيمنت الشركات السعودية على قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021، بواقع 36 شركة من المملكة، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ25 شركة، والكويت بـ7 شركات.

وتصدرت القائمة مجموعة العليان السعودية، التي أسسها سليمان العليان كشركة عاملة في مجال المقاولات والتجارة في المملكة، وتملك المجموعة اليوم محفظة متنوعة من الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية، وتليها مجموعة منصور المصرية، وماجد الفطيم الإماراتية، لتشكل بذلك أول 3 مراكز في القائمة.

وهيمنت الشركات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، “المجموعات التي تستثمر في مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية” على القائمة بواقع 87 شركة.

وتعد مجموعة أصيلة للاستثمار، التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، الوحيدة التي لا تعمل في قطاعات متنوعة ضمن أقوى 10 شركات.

وتبرز المجموعة إلى جانب شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (MASIC) بوصفهما من أصغر الشركات عمرًا في القائمة، حيث تأسست كلتاهما في عام 2010.

ومن بين أكبر 100 شركة عائلية في عام 2021، كان 32 من رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، هم المؤسسون الأصليون أو شاركوا في تأسيسها، و3 شركات فقط ترأسها سيدات.