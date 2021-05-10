توقيع اتفاقية لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية بالمنطقة الشرقية

وقع أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، 6 اتفاقيات مع جهات عامة وخاصة، تستفيد منها 50 ألف أسرة بالمنطقة.

ووقع أمير المنطقة الشرقية، وفقا لما نشرته إمارة المنطقة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اتفاقية مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل؛ لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية بالشرقية، تتجاوز قيمتها 1.03 مليار ريال، وهي اتفاقية شراكة ثلاثية بين الوزارة كطرف أول ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية كطرف ثان وجمعية البر بالمنطقة الشرقية كطرف ثالث.

وأكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث.

ووقع أمير المنطقة الشرقية اتفاقية مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل؛ تهدف لدراسة تبني مسار خاص بالدراسات العليا في الجهات غير الربحية وإعداد واعتماد الحقائب التدريبية وشهادات مركز التدريب العالي التابع للجمعية وخدمات أخرى.