إغلاق 17 منشأة تجارية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس ، 1449 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة ، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 17 منشأة تجارية، ورصد 19 مخالفة ؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، و”تطبيق توكلنا”.

وأكدت الأمانة أن جولاتها الرقابية، وحملاتها التوعوية المكثفة، تأتي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية الخاصة بجائحة كورونا، ورفع درجة الامتثال، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وعدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.