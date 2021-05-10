الكويت تقرر إلغاء الحظر الجزئي المقرر في البلاد بداية من أول أيام العيد

قرر مجلس الوزراء الكویتي، الیوم الإثنین، إنھاء حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد اعتبارا من أول أیام عید الفطر المبارك الساعة الواحدة صباحا.

وقال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن القرارات شملت إغلاق كافة الأنشطة التجاریة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر الیوم التالي، واستثناء الصیدلیات ومنافذ تسویق الأغذیة والأسواق الموازیة وخدماتھا والمستلزمات الطبیة والتموینیة والمطاعم والمقاھي وخدمات الصیانة من القرار سالف الذكر وذلك حتى اشعار آخر.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر فتح دور السینما والمسارح والسماح لدخول المحصنین فقط وكذلك السماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاھي فقط دون البقاء بالداخل، وذلك اعتبارا من أول أیام عید الفطر المبارك مع الالتزام بتطبیق اشتراطات وزارة الصحة بھذا الشأن

على أن یتم مراجعة ھذا القرار بعد التقییم الدوري للوضع الصحي في البلاد.