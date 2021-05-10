أمانة جدة توضح أمراً مهما بشأن مبادرة #رسم_وطن

أصدرت أمانة محافظة جدة،اليوم توضيحا مهما بشأن مبادرة رسم وطن.

و قالت الأمانة في بيان لها: “تود أمانة محافظة جدة التوضيح بأن منصة يلا جدة بوكالة خدمة المجتمع تعمل على إشراك السكّان من المواطنين والمقيمين كل بحسب تخصصه أو هوايته في معالجة التحديات البلدية والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق في محافظة جدة.

ومن ضمن المبادرات التي تم تبنيها عبر المنصة مبادرة “رسم وطن” التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي لتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير وتحويل السيارات التالفة إلى مجسمات جمالية، إضافة إلى إنشاء 3 منصات ثابتة لعرض مجسمات الفنانين الراغبين في المشاركة بشكل دوري وذلك بعد انتهاء فترة عرض مبادرة السيارات من خلال رابط منصة يلا جدة.

وتشكر أمانة محافظة جدة الفنانة شاليمار الشربتلي على تبرعها بتنفيذ المبادرة وإنشاء منصات لعرض الأعمال الفنية تعزيزا لدور جدة كمدينة حاضنة للفنون.

كما تشكر السكان على تفاعلهم مع المبادرة وتؤكد استجابتها لآرائهم ومقترحاتهم بهدف تحسين المشهد البصري بمحافظة جدة.