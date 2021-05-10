البيئة تحذر من عدم ترقيم الإبل .. و توضح طريقة نقل ملكيتها إلكترونيا

حذرت وزارة البيئة و المياه و الزراعة،اليوم، من عدم ترقيم الإبل و عدم نقل ملكيتها.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عدم ترقيم الإبل وعدم نقل ملكيتها، يعد مخالفة يعاقب عليها النظام.

و أضافت الوزارة إن ترك الإبل قد يسبب حوادث وهذا يجعل صاحبها المسؤول الأول أمام النظام عند بيعها وعدم نقل ملكيتها.

ونشرت الوزارة محتوى مرئي ومسموع أوضحت فيه طريقة نقل ملكية الإبل إلكترونيا جاء كالتالي