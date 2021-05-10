البنتاغون: الحرس الثوري الإيراني يقوم بالاحتكاك مع قواتنا البحرية في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورة غير آمنة أمام السفن الأميركية في مضيق هرمز.

وأضافت وفقا لتغريدات نقلتها قناة العربية “أطلقنا 30 طلقة تحذيرية ضد قوراب للحرس الثوري اقتربت من قواتنا في مضيق هرمز”.

وتابعت: “قواتنا في مضيق هرمز استخدمت طلقات تحذيرية ضد قوارب للحرس الثوري الإيراني”.