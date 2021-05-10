فلسطين .. انتفاضة عارمة ضد الاحتلال و مواجهات في #القدس و #المسجد_الأقصى .. و سقوط 26 شهيدا

في تطورات غير عادية ، اندلعت مظاهرات عارمة في الداخل الفلسطيني المحتل ، ومواجهات في أكثر من بلدة، كما جرى حرق مركبات لمستوطنين.

وقام شبان فلسطينيون من الناصرة وقرية عيلوط بغلق شوارع رئيسية في الداخل الفلسطيني المحتل.

كما تم إشعال حريق في معسكر للاحتلال ببلدة الرام في القدس المحتلة.

وقد ارتفع عدد الشهداء إلى 26 شهيداً بينهم 17 طفلاً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية كان من بين الشهداء طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 9 أعوام , كانت عائدة مع والدتها من السوق وهي تحمل معها ملابس العيد , ارتقت جراء القصف الإسرائيلي شمال غزة.

وعلى الصعيد الميداني قامت طائرات الاحتلال بقصف موقع المقوسي شمال القطاع .

وكرد فعل غاضب من المتظاهرين الغاضبين قام شبان فلسطينيون بإسقاط علم الاحتلال ورفع العلم الفلسطيني خلال مظاهرة في اللد بالداخل المحتل، دعما للقدس.

كما تم إخلاء المساجد في قطاع غزة ،وإنهاء الاعتكاف وصلاة التهجد في كل المساجد.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر إلغاء الاحتفالات في عيد الفطر واقتصارها على الشعائر الدينية وتنكيس الأعلام.